Пекин, , 07:00 — REGNUM На плотине «Три ущелья» в провинции Хубэй в центральной части Китая зафиксировано второе за 2020 год наводнение на реке Янцзы, сообщает агентство Синьхуа.

Приток воды достиг, по данным на 8:00 субботы, 18 июля, 61 тыс. кубометров в секунду, в то время как отток составил лишь 33 тыс. кубометров в секунду, что приводит к переполнению местного водохранилища.

Уровень воды в водохранилище достиг 160,17 метра, что на 15 метров выше, чем максимально допустимое значение. Ожидается, что новый виток наводнения начнется на водохранилище 21 июля.