Нанкин, Китай, , 06:55 — REGNUM В китайской провинции Цзянсу объявлен красный уровень угрозы наводнения на реке Янцзы, сообщает агентство Синьхуа.

Высший красный уровень угрозы был объявлен на Нанкинском участке реки Янцзы с 9:00 по местному времени 18 июля после того, как уровень воды в реке здесь превысил 10,26 метра, что выше предыдущего рекорда в 10,22 метра, поставленного в 1954 году.

В департаменте водных ресурсов провинции отметили, что уровень воды и масса проходящей воды на данном участки еще долго сохранят столь высокий уровень. Более того, ситуация продолжает ухудшаться.