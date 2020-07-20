Красноярск, , 06:52 — REGNUM Из инфекционного госпиталя на улице Кутузова в Красноярске выписали последнего пациента. По приказу минздрава, Красноярская межрайонная клиническая больница №4 переводится на плановый режим работы. Об этом ИА REGNUM сообщили 20 июля в краевом оперштабе.

Указанный госпиталь принимал пациентов с 7 мая. За десять недель работы здесь пролечили и выписали 242 пациента с COVID-19. Ещё 25 пациентов перевели в другие больницы Красноярска.

Сотрудники госпиталя отправились на отдых. В корпусах проводят дезинфекцию и генеральную уборку. Ориентировочно с 27 июля будут открыты консультативно-диагностическое отделение, Центр семейного здоровья, дневной стационар, отделение платных медицинских услуг.

Приём пациенток для сохранения беременности и приём на плановое оперативное лечение планируют возобновить с 3 августа.

Напомним, по состоянию на 19 июля в Красноярском крае коронавирус выявлен у 11 403 человек. Вылечились 8529 человек. В регионе за весь период скончались 260 пациентов с коронавирусом.

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