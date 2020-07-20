Владивосток, , 06:48 — REGNUM В Приморье за сутки выявили 92 новых случая заражения коронавирусом, за весь период лабораторно инфицирование подтверждено у 5640 человек, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в правительстве края.

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Число выявленных за сутки случаев заражения коронавирусной инфекцией почти в два раза больше, чем неделю назад. Более 1,3 тыс. пациентов продолжают лечение, из них 68 человек находятся в тяжелом состоянии.

Полностью излечились за последние сутки 28 пациентов, всего с начала пандемии — 4186.

В регионе продолжается обширная работа по выявлению нарушений мер безопасности. За последние сутки составлено 107 протоколов об административных правонарушениях. Нарушающих режим изоляции граждан помогает выявлять система видеонаблюдения.

Как сообщало ИА REGNUM, Роспотребнадзор начал изучать способность коронавируса нового типа распространяться среди ВИЧ-инфицированных пациентов.