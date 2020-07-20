Абакан, , 06:31 — REGNUM За прошедшие сутки в Хакасии коронавирус выявили ещё у 33 человек, сообщили ИА REGNUM 20 июля в правительстве республики.

20 случаев — это служебные и семейные контакты. Девять пациентов поступили с признаками ОРВИ. Ещё четыре случая выявили в результате планового мониторинга. Выздоровели уже 2043 человека.

Всего в Хакасии по состоянию на 20 июля выявлено 2628 носителей коронавируса.

Как сообщало ИА REGNUM, за весь период в республике скончались 26 пациентов с коронавирусом.

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