Ухань, Китай, , 06:30 — REGNUM В бывшем эпицентре нового коронавируса, китайской провинции Хубэй в центральной части страны не выявлено новых случаев COVID-19, сообщает 20 июля агентство Синьхуа.

По данным провинциальной комиссии здравоохранения, в городе насчитывается два бессимптомных случая COVID-19, включая один в городе Сянъян и еще один — в Эньши-Туцзя-Мяоском автономно округе провинции. Еще 36 человек, находившихся в тесном контакте с заболевшими, взяты под наблюдение медиков.

Общее число заболевших в регионе достигло 68 135 за все время эпидемии. Выздоровели 63 623 человек, скончались 4512 человек. Ранее провинция была эпицентром эпидемии и до сих пор остается самым пострадавшим регионом Китая.