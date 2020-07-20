Сеул, , 06:24 — REGNUM В Южной Корее за прошедшие сутки выявили 26 новых случаев заражения коронавирусом, сообщает южнокорейский центр по контролю и профилактике заболеваний.

Отмечается, что это рекордно низкий показатель суточного прироста инфицированных с 22 июня. При этом лишь четыре новых случая связаны с заражением внутри страны. Это также рекордно низкий показатель с 19 мая.

Таким образом общее количество подтвержденных случаев заражения SARS-CoV-2 в Южной Корее достигло 13 771. Также за 19 июля в стране скончался еще один пациент с COVID-19. Всего с начала пандемии в республике жертвами болезней, вызванных новым коронавирусом, стали 296 человек.

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