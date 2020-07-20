Улан-Удэ, , 06:16 — REGNUM В Бурятии за минувшие сутки выявили 37 новых случаев заражения коронавирусом. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального оперативного штаба, общее число подтверждённых случаев достигло 3729.

«Из 37 новых случаев COVID-19: 14 чел. — обследованы в рамках мониторинга ОРВИ, остальные — контактные, в том числе из домашних очагов, с другими ранее выявленными COVID-19», — отметили в штабе.

В контактный круг входят более 1,3 тыс. человек, все уже обследованы.

Тем временем, выписаны из больниц с выздоровлением за сутки 28 пациентов. Всего к настоящему времени выздоровели от COVID-19 2882 человека. В стационарах остаются 381 больных, ещё 429 заражённых находятся на амбулаторном лечении.

Добавим, что число летальных исходов среди пациентов с коронавирусом за сутки выросло до 37. Как сообщало ИА REGNUM, 19 июля скончался 47-летний пациент со злокачественной опухолью мягких тканей с метастазированием и новой коронавирусной инфекцией.

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