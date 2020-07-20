Эр-Рияд, , 06:05 — REGNUM Король Саудовской Аравии Салман ибн Абдул-Азиз Аль Сауд был отправлен в больницу в столице Эр-Рияда, сообщает государственное новостное агентство страны (SPA).

По его данным, 84-летний монарх был госпитализирован для прохождения медицинского осмотра в связи с жалобами на воспаление желчного пузыря. Других подробностей агентство не приводит.

Как сообщало ИА REGNUM, 18 июля эмир Кувейта Сабах аль-Ахмед аль-Джабер ас-Сабах был направлен в больницу. По данным местных СМИ, правитель был госпитализирован для медицинского обследования. Его обязанности будет исполнять наследный принц.

Читайте ранее в этом сюжете: Министра торговли США госпитализировали