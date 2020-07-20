Пекин, , 05:51 — REGNUM Власти Китая отчитались о текущей ситуации с COVID-19 за пределами материковой части Китая, сообщает 20 июля агентство Синьхуа.

В специальном административном районе (САР) Гонконг выявлено 1885 подтвержденных случаев COVID-19, включая 12 смертельных. Вылечились 1294 человека, сообщили в Национальной комиссии здравоохранения КНР.

В САР Макао подтверждено 46 случаев, все заболевшие выздоровели. На Тайване выявлено 455 случаев, включая семь смертельных, всего 440 человек выздоровели и были выписаны из больниц.

На материковой части Китая выявлено 83 682 случая COVID-19 за все время эпидемии, выздоровели 78 799 человек, скончались 4634 человека.