Шанхай, Китай, , 05:37 — REGNUM В Шанхае не выявлено ни одного нового «импортного» случая COVID-19 за прошедшие сутки, сообщает 20 июля агентство Синьхуа.

По данным муниципальной комиссии здравоохранения Шанхая, четыре человека были выписаны из госпиталя по выздоровлению от опасной инфекции за прошедшие сутки. Ни одного нового локального случая передачи инфекции в городе выявлено не было.

Всего вы Шанхае подтвержден 391 случай COVID-19. Еще 20 человек остаются госпитализированными, 342 локальных случая передачи было выявлено в городе за все время, включая семь смертельных.