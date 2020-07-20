Пекин, , 05:26 — REGNUM В Пекине не выявлено новых подтверждённых случаев COVID-19, сообщает 20 июля агентство Синьхуа.

По данным муниципальной комиссии здравоохранения, в городе вот уже 14 дней не выявлено ни одного нового случая опасной инфекции, в том числе «импортного», то есть привнесённого из-за рубежа.

Ни одного нового бессимптомного случая или случая подозрения на инфекцию не выявлено. Всего 16 человек были выписан из госпиталей по выздоровлению.

В период с 11 июня по 19 июля в городе было подтверждено 335 случаев COVID-19, из которых 116 человек по-прежнему продолжают получать медицинскую помощь, еще 219 человек были выписаны из больниц. Еще 14 бессимптомных пациентов продолжают находиться под наблюдением медиков.