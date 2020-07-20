Кампала, , 05:21 — REGNUM Президент Уганды Иовери Мусевени призвал жителей страны бороться с коронавирусом и проявлять ответственность на фоне распространения инфекции. С соответствующим обращением он выступил в эфире государственного телевидения.

«Люди, которые шутят про болезнь, играют с огнем. Уже более 13 миллионов людей по всему миру заразились и полмиллиона умерли, это не шутка», — заявил он.

Мусевени добавил, что некоторые медработники Уганды, выздоровевшие после COVID-19, смогли снова заразиться инфекцией. По его мнению, вирус способен заражать человека неоднократно.

В связи с этим президент Уганды призвал жителей ответственно относиться к карантинным ограничениям и воздержаться от междугородних поездок.

По последним данным, в Уганде выявлено 1062 случая заражения коронавирусом нового типа. Уже 1023 человека выздоровели, их выписали из медучреждений. Летальных случаев среди пациентов с COVID-19 в Уганде не зафиксировано.