Пекин, , 05:18 — REGNUM На материковой части Китая за прошедшие сутки подтверждено еще пять новых «импортных» случаев COVID-19, сообщает 20 июля агентство Синьхуа.

Как сообщили в Национальной комиссии здравоохранения КНР, общее число таких «импортных», то есть выявленных у прибывших в Кита из-за рубежа пациентов, достигло 2012 за все время эпидемии.

Из общего числа таких новых случаев, три пришлись на провинцию Сычуань на юго-западе Китая, один — на Внутреннюю Монголию на севере страны и один — на провинцию Шаньдун, сообщили в комиссии.

Из общего числа «импортных» случаев, 1929 человек были вылечены и выписаны из больниц, еще 83 человека продолжают получать медицинскую помощь в госпиталях страны. Трое — в тяжелом состоянии. Смертей нет.