Пекин, , 05:14 — REGNUM За прошедшие сутки больницы Китая по выздоровлению от COVID-19 покинули 24 человека, сообщает 20 июля агентство Синьхуа.

По данным Национальной комиссии здравоохранения КНР, еще 249 человек продолжают получать медицинскую помощь в больницах страны, из них пятеро — в тяжелом состоянии. Всего 78 799 человек были вылечены от опасной инфекции за все время эпидемии в стране.

Всего 83 682 подтвержденных случая COVID-19 было выявлено на материковой части Китая, из которых 4634 случая оказались смертельными. За прошедшие сутки еще 22 случая COVID-19 были выявлены в Китае.