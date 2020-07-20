Сан-Сальвадор, , 04:46 — REGNUM Президент Сальвадора Найиб Букеле решил отложить на более поздний срок начало второго этапа отмены карантинных ограничений после консультации со специалистами минздрава страны. Об этом политик сообщил на своей странице в Twitter.

«После консультаций с экспертами и министерством здравоохранения в целом, я принял решение свернуть второй этап возобновления экономической деятельности», — заявил он.

Как сообщало ИА REGNUM, днем ранее, 19 июля, президент Сальвадора Найиб Букеле объявил о начале второго этапа снятия карантина в стране. К тому моменту в стране было подтверждено 11 508 случаев заражения новым коронавирусом. От осложнений COVID-19 в Сальвадоре скончались 324 человека.

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