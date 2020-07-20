Чебоксары, 20 июля 2020, 04:25 — REGNUM В Чувашии в условиях пандемии коронавируса малоимущие многодетные семьи получат по 5 тыс. рублей на подготовку ребёнка к школе. Соответствующий указ подписал врио главы республики Олег Николаев, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ. На это потребуется около 130 млн рублей из республиканского бюджета.
При принятии решения будут учитываться два условия: семья должна быть прописана на территории Чувашии и являться малоимущей, то есть размер среднедушевого семейного дохода не должен превышать величину прожиточного минимума.
По данным властей, в настоящее время в республике проживают более 14 тыс. многодетных семей, 11,5 тыс. из них могут рассчитывать на выплату к школе. Выплаты будут производиться в расчёте не каждого ребёнка, всего в Чувашии насчитывается 25,6 тыс. детей школьного возраста из многодетных семей с низкими доходами.
По предварительным расчётам, на выполнение указа потребуется около 130 млн рублей. За дополнительными выплатами чувашским семьям можно будет обратиться до 1 октября 2020 года.
Как сообщало ИА REGNUM, в Чувашии с 2021 года будут действовать дополнительные государственные меры поддержки для семей, где воспитывают пять и более детей. В частности, речь идёт о льготах по транспортному налогу, также планируется проработать другие варианты.
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