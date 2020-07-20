Чебоксары, , 04:25 — REGNUM В Чувашии в условиях пандемии коронавируса малоимущие многодетные семьи получат по 5 тыс. рублей на подготовку ребёнка к школе. Соответствующий указ подписал врио главы республики Олег Николаев, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ. На это потребуется около 130 млн рублей из республиканского бюджета.

«Произвести единовременную выплату в размере 5000 рублей гражданам Российской Федерации, проживающим на территории Чувашской Республики и являющимся родителями, усыновителями, опекунами, попечителями трех и более детей, имеющих гражданство Российской Федерации, на каждого учащегося, осваивающего образовательные программы начального общего, основного общего или среднего общего образования», — говорится, в частности, в указе.

При принятии решения будут учитываться два условия: семья должна быть прописана на территории Чувашии и являться малоимущей, то есть размер среднедушевого семейного дохода не должен превышать величину прожиточного минимума.

По данным властей, в настоящее время в республике проживают более 14 тыс. многодетных семей, 11,5 тыс. из них могут рассчитывать на выплату к школе. Выплаты будут производиться в расчёте не каждого ребёнка, всего в Чувашии насчитывается 25,6 тыс. детей школьного возраста из многодетных семей с низкими доходами.

По предварительным расчётам, на выполнение указа потребуется около 130 млн рублей. За дополнительными выплатами чувашским семьям можно будет обратиться до 1 октября 2020 года.

Как сообщало ИА REGNUM, в Чувашии с 2021 года будут действовать дополнительные государственные меры поддержки для семей, где воспитывают пять и более детей. В частности, речь идёт о льготах по транспортному налогу, также планируется проработать другие варианты.

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