Ульяновск, , 04:11 — REGNUM В Ульяновской области продолжают выявлять более сотни новых случаев коронавируса. Об этом свидетельствуют данные регионального управления Роспотребнадзора.

По информации на вечер 19 июля, в Ульяновской области за сутки лабораторно подтверждено 109 случаев заражения коронавирусом, всего с начала пандемии выявлено 7927 носителей коронавируса. В настоящее время под наблюдением находятся 3578 человек.

В регионе проведено более 152,2 тыс. лабораторных исследований, их прошли свыше 142,6 тыс. человек.

Отметим, по данным оперативного штаба России на 19 июля (10: 35 мск), выздоровели 4946 пациентов с COVID-19, скончались 59 человек.

Отметим, что в июле в Ульяновской области возобновил работу региональный центр профилактики и борьбы со СПИД: начались выездные акции по бесплатному анонимному экспресс-тестированию на ВИЧ-инфекцию. Цель акции — приближение медицинской помощи населению, мотивирование к обследованию на ВИЧ, информирование граждан по проблемам ВИЧ/СПИДа.