Лима, , 04:10 — REGNUM В Перу за прошедшие сутки скончались 189 пациентов с коронавирусной инфекцией, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения страны.

Таким образом общее число жертв осложнений COVID-19 в Перу достигло 13 187. Также за 19 июля в стране подтвердили 4090 новых случаев инфицирования SARS-CoV-2. Всего с начала пандемии в Перу подтверждено 353 590 случаев заражения коронавирусом нового типа.

«В настоящее время 12 309 пациентов с COVID-19 госпитализированы, включая 1293 в реанимации и подключенных к аппаратам искусственной вентиляции легких», — говорится в сообщении перуанского минздрава.

По данным ведомства, самые крупные очаги распространения инфекции выявлены в столице страны Лиме и в прилегающих к ней населенных пунктах.

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