Благовещенск, , 03:45 — REGNUM В Амурской области по состоянию на 19 июля выявили 2393 носителя коронавируса. За последние сутки лабораторно инфицирование подтверждено у 39 человек, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в правительстве региона.

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Наибольший суточный прирост выявления случаев заражения коронавирусом показывает Благовещенск — +18. Всего с момента начала пандемии в столице региона зарегистрирован 1021 носитель коронавирусной инфекции.

В Приамурье полностью излечились 1233 человека. Провели более 147 тыс. исследований на коронавирус.

Как сообщало ИА REGNUM, в Екатеринбурге нашли организаторов вечеринки на площади у Театра драмы. Теперь им придётся отвечать за проведение массового мероприятия в условиях пандемии.