Тюмень, , 03:39 — REGNUM Тюмень отметит 434 день рождения 25 июля с размахом. Горадминистрация областной столицы опубликовала праздничную программу, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Запланированы торжественные церемонии возложения цветов на Исторической площади и к памятнику купца Андрея Текутьева, а также открытие сквера в честь Героя Советского Союза Якова Неумоева. На городской площади будет работать выставка под открытым небом «Кормчие Тюмени: выбор истории». Здесь же наградят почётных тюменцев.

На набережной реки состоится арт-променад «Река времени». А 25 июля на площади Солнца и на площадке у Литературно-краеведческого центра пройдёт выставка продажа книг. Кроме того, пройдут фестивали «Кофе улиц», «Хлебный базар», «Барбекю фест». В районе Моста влюбленных пройдёт «Привал после войны!», где будут кормить кашей с различными добавками и ухой.

Подробнее с планом-расписание можно ознакомиться на странице «Лето» портала «Тюмень-наш дом».

Напомним, в Тюмени режим повышенной готовности по коронавирусной инфекции пока продлён до 21 июля.