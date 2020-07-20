Биробиджан, , 03:23 — REGNUM В Биробиджане в субботу, 18 июля, состоялась несанкционированная акция протеста в поддержку арестованного губернатора Хабаровского края Сергея Фургала.

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Накануне мероприятия в соцсетях распространялся призыв выйти в субботу в 20:00 на площадь Ленина «покормить голубей». Именно этот призыв стал главным для протестных мероприятий, проходящих в Хабаровске и других населённых пунктах края уже вторую неделю.

В Биробиджане на протестное мероприятие пришли несколько сотен людей. Полиция следила за общественным порядком и раздавала защитные маски участникам акции. При этом, правоохранители всё же предприняли попытку разогнать несанкционированный митинг, предупреждая через громкоговоритель о нарушении закона. Но акция продолжилась.

Участники скандировали «Фургал, мы с тобой!», «Свободу Фургалу», «Хабаровск, мы с тобой», пишет издание «Время Биробиджана».

Как сообщало ИА REGNUM, самые массовые акции протеста в поддержку Сергея Фургала проходят в Хабаровске. В субботу, 18 июля, в столице края состоялось многотысячное шествие, которое растянулась по улицам города.

Сергея Фургала задержали 9 июля в Хабаровске. В этот же день его этапировали в Москву, где предъявили обвинения, а позже Басманный суд арестовал губернатора на 2 месяца — до 9 сентября. Фургал находится в СИЗО «Лефортово». Его обвиняют в организации убийств предпринимателей Евгения Зори и Олега Булатова, а также в покушении на убийство Александра Смольского.