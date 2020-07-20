Курган, , 03:11 — REGNUM В Курганской области планируется открыть православный реабилитационный центр для людей с алкогольной и наркотической зависимостью. Об этом сообщает пресс-служба курганской епархии.

Митрополит Курганский и Белозерский Даниил встретился психиатром-наркологом, директором Центра развития социальных проектов в Тюменской области «Милосердие» Андреем Якуниным, чтобы обсудить территорию будущего реабилитационного центра и кандидатуры священников, которым предстоит работать с зависимыми людьми.

Воцерковление — одно из условий прохождения реабилитации в православных центрах. Люди участвуют в молитвенном правиле, исповедуются и причащаются, а также заняты полезным трудом, отметил Андрей Якунин.