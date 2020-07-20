Бразилиа, , 03:08 — REGNUM В Бразилии за прошедшие сутки скончались 716 пациентов с коронавирусной инфекцией, сообщает пресс-служба бразильского минздрава.

Таким образом общее число жертв среди пациентов с COVID-19 приблизилось к 80 тыс. и достигло 79 488. Также за 19 июля в Бразилии выявили 23 529 новых случаев заражения коронавирусом нового типа. Всего с начала пандемии в стране подтвердили 2 098 389 случаев инфицирования SARS-CoV-2.

Наиболее пострадавшим от пандемии является штат Сан-Паулу, на него приходится 415 049 случаев COVID-19 с 19 732 летальными исходами. На втором месте штат Рио-де-Жанейро, там подтверждено 138 524 случая заражения инфекцией и 12 114 летальных исходов.

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