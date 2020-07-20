Скопье, , 09:22 — REGNUM В министерстве здравоохранения Северной Македонии 19 июля сообщили о том, что за последние сутки в результате обследования 904 человек было выявлено 127 новых случаев заражения коронавирусом. При этом 83 человека были признаны излечившимися.

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi Maqedoni, с начала эпидемии в стране было выявлено 9153 случая заражения, 422 человека скончались от осложнений, вызванных COVID-19. За 19 июля в стране скончались восемь пациентов. 4810 пациентов уже излечились. Лечение проходит 3821 пациент.

После выборов 15 июля число новых случаев заражения снова возросло. Инфектологи страны ожидают нового всплеска эпидемии в связи с тем, что граждане продолжают игнорировать призывы минздрава о соблюдении антикоронавирусных мер: соблюдении социальной дистанции и ношении защитных масок.