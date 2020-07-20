Приштина, , 09:22 — REGNUM В Национальном институте общественного здравоохранения самопровозглашенного Косово 19 июля сообщили, что за сутки в результате обследования 489 образцов в крае было выявлено 118 новых случая заражения коронавирусом. 157 человек были признаны излечившимися. Эти результаты можно назвать позитивными по сравнению с высокими результатами последних дней, а потому в минздраве Косово 15 июля заявили, что эпидемиологическая ситуация в крае начинает приходить в норму. Число активных случаев заражения в крае постепенно начинает снижаться.

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, всего в Косово зафиксировано 5735 случаев заражения коронавирусом. 135 человек умерли от осложнений, вызванных COVID-19, из них пятеро — за последние сутки. 2968 пациентов уже здоровы. Лечение проходят 2632 человека.

По мере того как эпидемиологическая ситуация ухудшается, оппозиция все активнее критикует антикоронавирусную политику правительства Авдуллы Хоти. Тем временем в понедельник, 13 июля, вступил в силу новый пакет ограничительных мер: в числе прочего на территории Косово прекращена работа детских садов.

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