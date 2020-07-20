Сантьяго, , 01:57 — REGNUM В Чили за минувшие сутки скончались 58 пациентов с коронавирусной инфекцией, сообщает пресс-служба чилийского минздрава.

Таким образом число жертв осложнений COVID-19 в Чили выросло до 8503 человек. Также за 19 июля в стране выявили 2082 случая заражения коронавирусом нового типа. Всего с начала пандемии в республике подтвердили 330 930 случаев инфицирования SARS-CoV-2.

«Число выявляемых новых случаев снизилось на 19 процентов за прошедшие семь дней», — отметили в чилийском минздрава.

В настоящее время 20 633 пациента получают лечение в больницах Чили. Уже смогли выздоровели 301 794 человека.