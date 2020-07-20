Сингапур, , 01:08 — REGNUM В Сингапуре за прошедшие сутки зафиксировали 257 новых случаев заражения коронавирусом, сообщает пресс-служба сингапурского минздрава.

Из них пять случаев являются завозными, восемь — связаны с передачей инфекции внутри сообщества. Остальные связаны со вспышками заболевания в общежития для трудовых мигрантов.

Таким образом общее количество подтвержденных случаев заражения коронавирусом нового типа в Сингапуре достигло 47 912. Также за 19 июля в стране выздоровели 253 пациента, их уже выписали из медучреждений. Всего с начала пандемии в Сингапуре с болезнью справились 44 086 человек.

В настоящее время в сингапурских медучреждениях лечится 181 пациент с коронавирусной инфекцией. Их состояние врачи оценивают как стабильное. С начала пандемии в Сингапуре с болезнью не справились 27 пациентов и скончались.