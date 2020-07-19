Вашингтон, , 22:29 — REGNUM Моддеры (создатели модификаций видеоигр) выпустили дополнение к Halo 3, которое позволяет играть в режиме от третьего лица. Об этом 19 июля сообщил портал DSOGaming.

Разработкой мода Halo 3 Third Person Campaign занимался пользователь портала Nexus Mods, известный под ником parapara. Отмечается, что дополнение поддерживает как одиночную кампанию, так и кооперативный режим, что является важным, поскольку в случае кооперативного прохождения этот мод должны установить все участники.

Релиз ПК-версии Halo 3 в рамках проекта Halo: Master Chief Collection состоялся 14 июля 2020 года. Оригинальная игра вышла на консоли Xbox 360 в сентябре 2007 года.

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