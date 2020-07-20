Курган, 20 июля 2020, 00:01 — REGNUM В Курганской области после жары ожидается ослабление зноя. А 19 июля в регионе прошли дожди с необычным градом в виде шляпки груздей, сообщают курганцы в социальных сетях.
По данным Гидрометцентра РФ с 20 до 25 июля температура атмосферного воздуха в регионе составит +27…+30 градусов по Цельсию. В конце недели ожидаются кратковременные дожди.
В лесах региона сохраняется пожарная опасность. Спасатели очередной раз напоминают курганцам о купании в санкционированных местах.