Курган, , 00:01 — REGNUM В Курганской области после жары ожидается ослабление зноя. А 19 июля в регионе прошли дожди с необычным градом в виде шляпки груздей, сообщают курганцы в социальных сетях.

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По данным Гидрометцентра РФ с 20 до 25 июля температура атмосферного воздуха в регионе составит +27…+30 градусов по Цельсию. В конце недели ожидаются кратковременные дожди.

Град в виде груздей Vk.com/inckrgn

В лесах региона сохраняется пожарная опасность. Спасатели очередной раз напоминают курганцам о купании в санкционированных местах.