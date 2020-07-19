Вашингтон, , 22:20 — REGNUM Фанат игры Bloodborne выложил в сеть её «пиксельную» версию, похожую на игры серии Zelda. Об этом 19 иля сообщил портал DOSGaming.

Пользователь, известный под именем Max Mraz, использовал «движок» Solarus, чтобы воссоздать «пиксельную» версию проклятого «готического» центрального Ярнама. Издание отметило, что конечный результат получился «потрясающим». Игру, получившую название Bloodborne Demake, можно скачать на странице проекта.

Релиз Bloodborne состоялся 24 марта 2015 года, разработкой игры занимались студии FromSoftware и SCE Japan. По сюжету, её действие происходит в вымышленном городе Ярнам, охваченном эпидемией чумы.

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