Вашингтон, , 22:07 — REGNUM Поклонник серии Mortal Kombat выложил сеть концепт-арт, на котором изображена новая консоль PlayStation 5, стилизованная под игру. Он был опубликован 19 июля на портале Comicbook.

Первоначально концепт-арт был выложен на Twitter-странице XboxPope, часто публикующей подобные работы. Однако изображение стало настолько популярным, что позже его на своей странице выложил глава NetherRealm Studios (разработчик Mortal Kombat) Эдвард Бун.

https://twitter.com/noobde/status/1283475089820966912

Ранее такие СМИ, как Bloomberg и Nikkei Asian Review сообщили, что Sony резко нарастила объёмы производства новой консоли PlayStation 5. По имеющейся информации, компания хочет произвести до конца 2020 года около 9 или 10 млн устройств.

Читайте ранее в этом сюжете: Bloomberg: Sony резко увеличила объёмы производства PlayStation 5