Вашингтон, , 21:42 — REGNUM Хакеры смогли запустить эмулятор игр консоли PlayStation 1 на PlayStaton 4 при помощи ремейка игры MediEvil, релиз которой состоялся в 2019 году. Об этом 18 июля сообщил профильный портал SP1ST.

Программа Bug Bounty компании предоставила её участникам доступ к различным обновлениям прошивки PS4, в т.ч. к версии 6.72. Благодаря этому пользователь Twitter, известный под ником Vitt0x_Lar_YT, смог извлечь файл эмулятора PS1 из MediEvil Remake и запустить его на PS4. Отмечается, что геймеры уже начали составлять списки совместимости.

https://twitter.com/screenrant/status/1284905474983432192

Релиз MediEvil Remake состоялся 25 октября 2019 года. Оригинальная игра вышла на консоли PlayStation 1 в октябре 1998-го.

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