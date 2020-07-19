Москва, , 20:49 — REGNUM В России за сутки 18 июля от коронавируса вылечились 56 военнослужащих, об этом сообщили в Минобороны РФ.

«Общая численность выздоровевших в Вооруженных силах России (нарастающим итогом) увеличилась до 8105 человек», — говорится в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, в Российской Федерации за последние сутки выявлено 6109 новых случаев заражения коронавирусом. Таким образом, с начала пандемии в России зафиксировано 771 546 случаев COVID-19. Случаи выявлены в 84 субъектах Федерации.

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