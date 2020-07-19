Екатеринбург, , 20:27 — REGNUM В Екатеринбурге нашли организаторов вечеринки на площади у Театра драмы. Об этом журналистам сообщил глава пресс-службы свердловского управления МВД Валерий Горелых.

По его словам, сотрудники полиции установили личности организаторов и по телефону предложили им явиться в отделение добровольно. Что те и сделали. Теперь им грозит штраф. На всех троих студентов уже составлены протоколы.

Как сообщало ИА REGNUM, вечеринка прошла практически под окнами областного правительства. На неё собрались сотни молодых людей, но сотрудники полиции прибыли на место и добились прекращения мероприятия.