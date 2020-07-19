Абуджа, , 19:37 — REGNUM Глава МИД Нигерии Джефри Оньеама заразился SARS-CoV-2. Об этом 19 июля написал сам дипломат на своей странице в соцсети Twitter.

«Вчера (18 июля) я сделал четвертый тест на коронавирус при первых признаках раздражения в горле, — написал министр иностранных дел Нигерии. — К сожалению, на этот раз он оказался положительным».

По его словам, в ближайшее время его доставят в медицинское учреждение.

Как передавало ИА REGNUM, 18 июля во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) сообщили, что во всём мире за последние сутки было зафиксировано 259 848 новых случаев заражения коронавирусом, что является рекордным показателем за весь период с начала пандемии.

Читайте также: ВОЗ: за сутки в мире выявлено более 259 тысяч случаев заражения SARS-CoV-2