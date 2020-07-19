Москва, , 19:22 — REGNUM Заслуженный летчик России Рафаиль Закиров, занимавший ранее должность начальника Управления авиации МЧС России, скончался в возрасте 71 года в Москве. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России.

«18 июля на 72 году ушел из жизни Р. Закиров, — говорится в сообщении. — … Личный состав ведомства скорбит и выражает соболезнование родным и близким Р. Закирова».

Отмечается, что он занимал должности начальника авиации — начальника Управления авиации МЧС России, начальника авиации МЧС России — директора Государственного унитарного авиационного предприятия, а также начальника Управления авиации.

Как передавало ИА REGNUM, 19 июля стало известно, что в Самарской области скончался зампредседателя регионального правительства Александр Карпушкин.

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