Салехард, , 18:58 — REGNUM На Ямале режим повышенной готовности продлён до 15 августа. Опубликовано соответствующее постановление, сообщает пресс-служба главы региона.

Все жители округа должны носить маски и соблюдать социальную дистанцию в местах скопления людей, в помещениях и в общественном транспорте. Организации, деятельность которых разрешена, работают с соблюдением мер предосторожности.

Для граждан с хроническими заболеваниями и пенсионеров 65 лет сохранились условия ограничения выхода на улицу — только в экстренных случаях.

В связи со сложной эпидемиологической обстановкой в Новом Уренгое продолжает действовать въезд со справкой об отсутствии заражения коронавирусом.