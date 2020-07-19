Вашингтон, , 18:49 — REGNUM В сеть выложили видео, в котором показано, как девушка-стример, известная под ником Luality, играет в Dark Souls 3 при помощи танцевального коврика. Видео было опубликовано 19 июля на форуме Reddit.

Стоит отметить, что, по мнению издания Game Rant, девушка сделала «почти невозможное». При помощи танцевального коврика она победила финального босса Dark Souls 3 — Душу Пепла (Soul of Cinder) персонажем 1-го уровня.

https://twitter.com/herrkaschke/status/1284756805609021440

Напомним, игра Dark Souls 3, выполненная в жанре action-RPG (ролевая игра, в которой результат часто зависит от реакции геймера), считается весьма сложной для прохождения. Её релиз состоялся 24 марта 2016 года.

Читайте ранее в этом сюжете: Видео: в игре Dark Souls 3 мечи заменили на винтовки и автоматы

Читайте развитие сюжета: Геймеры использовали ремейк игры MediEvil, чтобы запустить игры PS1 на PS4