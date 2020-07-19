Эр-Рияд, , 18:46 — REGNUM В Саудовской Аравии за сутки выявили 2504 случая заражения коронавирусом. Об этом 19 июля сообщается в заявлении министерства здравоохранения страны.

По данным министерства, общее число выявленных случаев инфицирования коронавирусом в стране составляет 250 920 человек. От COVID-19 в общей сложности с начала эпидемии в стране скончались 2486 человек. За сутки скончались 39 пациентов.

Как передавало ИА REGNUM, 19 июля в министерстве здравоохранения Сербии сообщили, что в стране за минувшие сутки выявили 396 случаев заражения новым типом коронавирусной инфекции, от осложнений, вызванных COVID-19, скончались 11 пациентов.

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