Вашингтон, , 18:31 — REGNUM Разработчики эксклюзива PlayStation God of War, возможно, планируют выпустить версию игры для платформы ПК. Об этом 19 июля сообщил портал Game Rant со ссылкой на инсайдеров.

Издание отмечает: слухи о портировании игры вновь появились в сети после того, как студия Guerilla Games объявила, что выпустит ПК-версию Horizon Zero Dawn. В частности, инсайдер Джез Корден, специализирующийся на публикации информации об играх Xbox, на своей странице в Twitter написал, что Horizon Zero Dawn будет не единственным эксклюзивом PlayStation, который получит версию для персональных компьютеров.

Релиз God of War состоялся 20 апреля 2018 года на консоли PlayStation 4. Игра является восьмой в серии и продолжением God of War 3, вышедшей в 2010 году.

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