Вашингтон, , 18:20 — REGNUM В сеть выложили список основных актёров, которые участвуют в релизации проекта будущей игры Cyberpunk 2077. Об этом 19 июля сообщил портал Game Rant.

Ранее уже сообщилось, что роль Джонни Сильверхенда исполнил Киану Ривз. Сейчас стало известно, что Лиззи Виззи (певица и влиятельная фигура в игре) сыграла канадская исполнительница Граймс, Декстера ДеШона по произвищу Dex — Майкл-Леон Вули. Разработчики также сообщили, что женскую и мужскую версию V (главного героя) сыграют Гэвин Дреа и Черами Ли. В польской версии игры главного героя озвучат озвучат Лидия Садова и Камиль Кула.

Ранее ИА REGNUM сообщило, что поклонники вселенной создал карту всех районов Ночного города Cyberpunk 2077. Он сделал это на основе старых и новых официальных материалов студии CD Projekt Red.

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