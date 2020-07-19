Вашингтон, , 17:47 — REGNUM Компания Niantic объявила, что ей удалось продать более 1 млн билетов на онлайн-мероприятие Pokemon GO Fest 2020. На это 17 июля обратил внимание портал Game Rant.

Стоит отметить, что стоимость каждого билета составляет $14,99 (более 1 тыс. рублей по текущему курсу). При этом из-за эпидемии коронавируса организааторы фестиваля решили провести его в 2020 году в удалённом формате: все участники смогут принять участие в мероприятии не выходя из дома.

Ранее СМИ высказывали опасения по поводу того, что слишком большая стоимость билета может отпугнуть фанатов Pokemon GO. Организаторы мероприятия отметили, что 50% от выручки пойдёт в фонд антирасистского движения Black Lives Matter.

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