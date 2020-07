Вашингтон, , 17:37 — REGNUM Известный рейтинговый сайт Metacritic ввёл временное ограничение на публикакцию обзоров на видеоигры. Об этом 19 июля сообщил журнал PC Gamer.

Администрация сервиса сообщила, что теперь его пользователи смогут публиковать обзоры только через 36 часов после релиза игры. Представители сайта пояснили: руководство Metacritic хочет, чтобы люди писали отзывы уже после того, как они проведут в игре некоторое время.

Отмечается, что длительность временного ограничения была рассчитана на основе результатов проведённого исследования, а также при участии критиков и экспертов индустрии видеоигр.

Напомним, уже через семь часов после релиза игры The Last of Us Part II, который состоялся 19 июня 2020 года, она получила на Metacritic пользовательскую оценку 3,4 балла (из 10). Позже в сети развернулись споры на эту тему.

