Челябинск, , 17:25 — REGNUM В Челябинске детский хирург скончалась от COVID-19. Ей было 42 года, она работала в городской больнице №1, сообщает пресс-служба регионального минздрава.

В системе здравоохранения женщина проработала более 25 лет. Свою жизнь она посвятила спасению маленьких пациентов. В частности, она успешно лечила острые хирургические патологии в органах брюшной полости. Она также стала наставником для многих начинающих детских хирургов. Также о ней известно, что она была внимательным и ответственным руководителем, среди коллег имела безусловный авторитет, а также добросовестно выполняла свою работу.

Отметим, это не первая на Южном Урале смерть среди медиков. Как сообщало ИА REGNUM, с мая от COVID-19 в регионе скончались несколько врачей.