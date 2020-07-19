Вашингтон, , 17:18 — REGNUM Администрация Steam пересмотрела своё решение, касающееся блокировки англоязычной версии визуальной новеллы Jiangshi x Daoshi. Об этом 19 июля сообщил журнал PC Gamer.

Переводом и локализацией игры занималась компания Fruitbat Factory, она выложила первые два эпизода Jiangshi x Daoshi в Steam, все пользователи могли получить к ним доступ бесплатно. После того, как администрация сервиса заблокировала игру, локализаторы вынуждены были внести в неё изменения, которые, впрочем, можно убрать при помощи патча.

Представители Fruitbat Factory отметили, что Jiangshi x Daoshi «не содержит никакого контента для взрослых», однако, как решила администрация Steam, в игре присутствует оскорбительное и шокирующее содержание.

Jiangshi x Daoshi — это визуальная новелла от студии Dendo-Denkido. Её сюжет рассказывает о приключениях бывших киллеров, даосских священниках, вампирах из Китая и бессмертных существ.

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