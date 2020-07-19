Дуррес, , 18:16 — REGNUM Владелец ресторана в курортном городе Албании Дурресе был оштрафован полицией на 1 миллион лек (около 660 тысяч рублей) за проведение свадьбы в период эпидемии коронавируса.

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, при проведении мероприятия не соблюдались предписания правительства о социальной дистанции.

В настоящее время эпидемиологическая ситуация в Албании начинает приходить в норму — число ежедневно выявляемых случаев заражения существенно снизилось, однако пока не ясно, закрепится ли эта тенденция.

Всего в Албании было выявлено 4008 случаев заражения коронавирусом. 2264 человека уже излечились от COVID-19. Лечение проходит 1631 человек. Число активных случаев заражения и пациентов в тяжелом состоянии продолжает увеличиваться.

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