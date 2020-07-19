Москва, , 16:38 — REGNUM В аэропортах Москвы отменено и задержано более десяти авиарейсов. Об этом в воскресенье, 19 июля, свидетельствуют данные сервиса «Яндекс. Расписание».

Так, по состоянию на 16:32 мск в аэропорту «Шереметьево» было задержано два рейса, еще три отменено; в аэропорту «Внуково» задержан один рейс; в аэропорту «Домодедово» задержано два рейса, еще четыре отменено.

Причины задержки и отмены авиарейсов в воздушных гаванях Москвы не сообщаются.

Как передавало ИА REGNUM, 16 июля руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд на пресс-конференции в Москве заявил, что 19 июля температура воздуха в Москве и Подмосковье поднимется до 20−22 градусов.

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