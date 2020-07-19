Москва, , 15:24 — REGNUM В Роспотребнадзоре подготовили новые правила работы предприятий общественного питания. Проект такого постановления 19 июля обнародован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

В документе указано, что данные правила являются регулирующими отношения между потребителем и предприятиями, которые оказывают услуги общественного питания и были разработаны в рамках «дорожной карты» по реализации механизма «регуляторной гильотины» взамен предыдущих подзаконных актов, которые утрачивают силу с 1 января 2021 года (предыдущие были приняты в августе 1997 года).

Как сообщил представитель ведомства, слова которого приводит РБК, в новом документе нет никаких новшеств и только содержится «уточнение норм исходя из изменившегося законодательства». При этом в пояснительной записке к новым правилам уточняется, что документ дополнен требованиями, которые внесены с учетом с учетом современного уровня технологического развития сферы общепита.

К примеру, в новом проекте существует пункт, согласно которому предприятие общепита не имеет права без согласия потребителя выполнять допуслуги за плату и включать в заказ расходы, которые не относятся к стоимости продукта, указанной в меню, а если такие расходы оплачивались — потребитель вправе потребовать возврата денег.

Также в новых правилах учитывается «широко используемый» в настоящее время в сфере услуг общепита прием заказов дистанционным способом: «через интернет, по телефону и иные средства связи».

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, 17 июля в Роскачестве рассказали, что далеко не всякое вино, даже если оно считается очень хорошим, подойдёт к поездкам на природу и к шашлыкам.