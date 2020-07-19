Бишкек, , 14:24 — REGNUM В Киргизию 22 июля прибудет группа врачей из России, которая будет оказывать в республике помощь в борьбе с коронавирусной инфекцией. Об этом 19 июля сообщает пресс-служба киргизского МИД.

В сообщении указывается, что в связи со сложной санитарно-эпидемиологической обстановкой в Киргизии, которая сложилась из-за пандемии коронавируса, президент России Владимир Путин со своим киргизским коллегой Сооронбаем Жээнбековым договорились ряде мер «в результате которых при поддержке российской стороны начаты совместные мероприятия, направленные на борьбу с последствиями пандемии».

Также указывается, что среди таких мер сторонами прорабатывается вопрос о приезде в республику большой группы врачей из России.

«В частности, уже сформирована команда медицинского персонала в количестве 51 человека из республики Башкирия Российской Федерации для работы в медицинских учреждениях Киргизии и оказания консультативной помощи. Прибытие данной группы врачей ожидается уже в среду, 22 июля текущего года», — говорится в сообщении.

Кроме этого, сообщается, что также, согласно договоренностям между правительствами двух стран, в Киргизию в ближайшее время для борьбы с эпидемией прибудет гуманитарная помощь от МЧС России.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, 18 июля стало известно, что в Киргизии за сутки выявили 1264 новых случая заражения коронавирусом.